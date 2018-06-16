AMD нарастила долю на настольном рынке, но на мобильном прогресса нет

Котировки акций Advanced Micro Devices подросли на 1,7 % за день после публикации отчёта аналитика компании Susquehanna Кристофера Ролланда (Christopher Rolland). В нём сообщалось, что AMD наращивает своё присутствие на рынке процессоров для настольных ПК благодаря чипам Ryzen, но при этом мобильные Ryzen до сих пор никак не влияют на рынок ноутбуков.

По данным господина Ролланда, в текущем квартале компания занимает 15,2 % рынка настольных процессоров, а также увеличила долю в секторе CPU для встраиваемых систем и серверов. Но, к сожалению, чипы Ryzen Mobile в настоящее время, по данным аналитиков, составляют всего лишь 0,5 % от совокупного рынка ноутбуков — близко к статистической погрешности.

В целом дела на рынке мобильных ПК у AMD сейчас весьма плохи. Доля всех процессоров компании в этом секторе, по данным на второй квартал 2018 года, достигла нового рекордного за долгое время минимума: всего лишь 3,2 %.

Относительно будущего Intel Кристофер Ролланд настроен оптимистично: по его мнению, повышение средней отпускной цены процессоров компании для рынка ПК позволит полупроводниковому гиганту увеличить показатели прибыли. За последний год акции AMD выросли на 39 %, а акции Intel — на 55 % за тот же период.



