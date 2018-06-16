Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Компания Lenovo приурочила к выставке Electronic Entertainment Expo (E3) анонс настольных компьютеров игрового класса Legion T730 и Legion T530.

Новинки выполнены в корпусе с габаритами 184,5 ? 408 ? 363 мм. Старшая из двух моделей, Legion T730, оборудована смотровым окном и многоцветной RGB-подсветкой во фронтальной части. Версия Legion T530 получила «глухую» боковую стенку и подсветку красного цвета. Оба устройства располагают ручкой для переноски.

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Для компьютера Legion T730 предусмотрена возможность установки процессора Intel Core i5-8400, Core i7-8700 и Core i7-8700K. Допускается применение жидкостной системы охлаждения.

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Покупатели Legion T730 смогут выбирать между версиями с дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) и AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт). Максимальный объём оперативной памяти — 32 Гбайт. Lenovo предложит установку жёсткого диска вместимостью до 2 Тбайт, твердотельного накопителя M.2 PCIe SSD ёмкостью до 512 Гбайт и модуля Intel Optane.

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Компьютер Legion T530, в свою очередь, может нести на борту процессор Intel Core i5-8400, Core i7-8700, Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 2400G, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2700X. Объём ОЗУ — до 32 Гбайт.

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски

Доступен выбор из видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 Гбайт), 1050 Ti (4 Гбайт) и 1060 (6 Гбайт), а также AMD Radeon RX 560 (4 Гбайт) и RX 570 (4 Гбайт). Система может быть оборудована жёстким диском объёмом до 2 Тбайт и SSD-модулем ёмкостью до 256 Гбайт.

В продажу компьютеры Legion T730 и Legion T530 поступят в августе по цене от 930 и 830 долларов США соответственно.

Игровые ПК Lenovo Legion T730 и T530 получили подсветку и ручку для переноски


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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