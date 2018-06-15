Microsoft готовит новые Surface Laptop и Surface Pro

Корпорация Microsoft намерена провести существенный редизайн планшета Surface Pro следующего поколения. Модель Surface Pro 6 (хотя нельзя исключать, что название может быть другим) появится не ранее середины 2019 года.

Microsoft Surface

Однако что именно следует понимать под «существенным редизайном», пока не уточняется. Известно лишь, что планшет Surface Pro 6 фигурирует под кодовым названием Carmel.

Вместе с тем, уже этой осенью Microsoft намерена обновить существующую версию планшета, оснастив его более современными процессорами Intel Core восьмого поколения. Кроме того, осенью более современные чипы Intel может получить и ноутбук Surface Laptop.

Пока не уточняется, получат ли обновлённые модели Surface Laptop и Surface Pro интерфейсы USB-C. Хотя добавление такого интерфейса выглядит вполне логичным, учитывая, что он применяется в новой версии Surface Book 2. Вместе с тем, Microsoft, скорее всего, продолжит использовать Surface Connector и в устройствах следующего поколения.

Дополнительно источник сообщает, что Microsoft готовит новую гарнитуру в рамках бренда Surface. Это устройство, якобы, будет похоже на Jabra Evolve.

Добавим, в прошлом месяце появились слухи, что Microsoft работает над планшетом Surface стоимостью $400, который позволит лучше конкурировать с устройствами Chromebook и iPad в сфере образования. Предполагается, что этот новый планшет будет оснащён 10-дюймовым дисплеем и портом USB-C для зарядки батареи. При этом он будет на 20% легче модели Surface Pro.


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