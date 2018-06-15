Новый процессор MediaTek пропишется в хромбуках

Новый процессор MediaTek пропишется в хромбуках

Сетевые источники сообщают о том, что компания MediaTek проектирует новый мобильный процессор, который может стать основой портативных компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS.

Изделие фигурирует под обозначением MT8183. Его упоминания обнаружены, в частности, в коде Chromium Gerrit.

Информации о готовящемся чипе пока не слишком много. Известно, что в его состав войдут два вычислительных блока. Один из них объединит четыре производительных ядра ARM Cortex-A72, другой — такое же количество энергоэффективных ядер ARM Cortex-A53.

Отмечается, что уже начата разработка референсной платы на процессоре MT8183 — это решение фигурирует под кодовым именем Kukui. Другие детали, равно как и сроки появления платформы на рынке, увы, не раскрываются.

Новый процессор MediaTek пропишется в хромбуках

Нужно отметить, что процессоры MediaTek уже использовались в ряде хромбуков. Это, в частности, портативный компьютер Acer Chromebook R 13 с трансформируемой конструкцией, а также модель Lenovo N23, также относящаяся к устройствам «два в одном».

Таким образом, можно предположить, что будущий процессор MT8183 станет основой прежде всего трансформируемых ноутбуков под управлением Chrome OS.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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