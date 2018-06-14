Монитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlus

Монитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlus

Семейство мониторов ASUS Eye Care пополнилось моделью VC279HE, в основу которой положена матрица AH-IPS размером 27 дюймов по диагонали с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (Full HD).

Панель обладает яркостью 250 кд/м2 и временем отклика в 5 мс (GtG). Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 80 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

В мониторе реализованы две функции GamePlus, предназначенные для любителей компьютерных игр: отображение перекрестия прицела (четыре варианта) и таймер (поможет оценивать прошедшее время в стратегиях реального времени).

Монитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlus

Предусмотрен комплекс технологий ASUS Eye Care, призванный избавить от появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз во время длительной работы за компьютером. Это, в частности, средства Bue Light Filter (уменьшают интенсивность излучаемого синего света) и функция Flicker-Free (избавляет от мерцания).

Монитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlus

Монитор оборудован цифровым интерфейсом HDMI и аналоговым разъёмом D-Sub. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея. Общие габариты составляют 622,6 ? 442 ? 200 мм, вес — 4,4 кг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Гай Ричи снял для Beats рекламу к ЧМ по футболу 2018 о РоSSии. Но сделал это в Украине
Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620
Intel пообещала скорую революцию в мире ПКIntel пообещала скорую революцию в мире ПК
Sonos представила новый умный динамик — Beam за $400Sonos представила новый умный динамик — Beam за $400
Concepter запускает серию бесплатных вебинаров для hardware-стартапов
Блок рекламы


Похожие новости
Трио изогнутых мониторов AOC G1 Series с диагональю до 31,5 дюймаТрио изогнутых мониторов AOC G1 Series с диагональю до 31,5 дюйма
ASUS представила Mini-ITX плату ROG Strix B450-I GamingASUS представила Mini-ITX плату ROG Strix B450-I Gaming
Новые мониторы Philips оснащены портом USB Type-CНовые мониторы Philips оснащены портом USB Type-C
MSI Oculux NXG251: игровой монитор с минимальным временем откликаMSI Oculux NXG251: игровой монитор с минимальным временем отклика
EIZO FlexScan EV3285: безрамочный монитор формата 4KEIZO FlexScan EV3285: безрамочный монитор формата 4K
Computex 2018: процессор Intel Cascade Lake на плате ASUS ROG DominusComputex 2018: процессор Intel Cascade Lake на плате ASUS ROG Dominus
ASUS создала профессиональный неттоп Mini PC ProArt PA90ASUS создала профессиональный неттоп Mini PC ProArt PA90
Computex 2018: ультратонкий ноутбук ASUS ZenBook S с уникальным дизайном петельComputex 2018: ультратонкий ноутбук ASUS ZenBook S с уникальным дизайном петель
Computex 2018: ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLiftComputex 2018: ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLift
Computex 2018: моноблок ASUS ZenAiO Pro Z272 с возможностью апгрейдаComputex 2018: моноблок ASUS ZenAiO Pro Z272 с возможностью апгрейда
Последние новости
Подгружаем последние новости