Монитор ASUS VC279HE Eye Care поддерживает функции GamePlus

Семейство мониторов ASUS Eye Care пополнилось моделью VC279HE, в основу которой положена матрица AH-IPS размером 27 дюймов по диагонали с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (Full HD).

Панель обладает яркостью 250 кд/м2 и временем отклика в 5 мс (GtG). Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 80 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

В мониторе реализованы две функции GamePlus, предназначенные для любителей компьютерных игр: отображение перекрестия прицела (четыре варианта) и таймер (поможет оценивать прошедшее время в стратегиях реального времени).

Предусмотрен комплекс технологий ASUS Eye Care, призванный избавить от появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз во время длительной работы за компьютером. Это, в частности, средства Bue Light Filter (уменьшают интенсивность излучаемого синего света) и функция Flicker-Free (избавляет от мерцания).

Монитор оборудован цифровым интерфейсом HDMI и аналоговым разъёмом D-Sub. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея. Общие габариты составляют 622,6 ? 442 ? 200 мм, вес — 4,4 кг.



