Неттоп ECS Liva One Pus SoC продемонстрировал минимальный объем корпуса

Анонсирован новый компактный компьютер ECS Liva One Pus SoC – десктоп, который уместится на ладони и займет ничтожно мало места на рабочем столе. Он настолько небольшой, что его внутренний объем составляет всего 1,6 литра, но при этом он вполне себе мощный для своего класса.

ECS Liva One Pus SoC

Размеры нового неттопа ECS Liva One Pus SoC равны 196х183х45 миллиметров, и его можно размещать как горизонтально, так и вертикально за счет специальной подставки из комплекта. Компьютер построен на процессоре Celeron J4005, Celeron J4105 или Pentium J5005 с двумя или четырьмя ядрами, частотой до 2,8 ГГц и видеокартой Intel UHD 600 или 605, следовательно, это в первую очередь офисное решение или домашний ПК, на котором будут играть только в очень старые игры.

Неттоп пока что доступен только в barebone-версии, то есть без ОЗУ и накопителей, но в него можно установить до 8 Гб RAM DDR4-2400 в один слот SODIMM, жесткий диск или SSD в формате 2,5 дюйма и еще один SSD M.2 2242 или 2280. Своему владельцу ECS Liva One Pus SoC предложит полностью бесшумный режим работы, сразу семь портов USB, сетевую карту на 1 гигабит, полную совместимость с ОС Windows 10 и заодно выходы HDMI и VGA. В стоимость, которая на данный момент неизвестна, войдут модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Релиз неттопа состоится этим летом.

Максим Мишенев, MobileDevice


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