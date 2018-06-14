Патентная документация раскрыла дизайн смарт-динамика Samsung

Патентная документация раскрыла дизайн смарт-динамика Samsung

Сетевые источники обнародовали патентную документацию Samsung, которая позволяет получить представление о будущем смарт-динамике южнокорейской компании.

Как уже сообщалось, Samsung готовит к выпуску «умную» колонку с голосовым ассистентом Bixby. Устройство позволит взаимодействовать с различной техникой: это могут быть осветительные приборы, дверные замки, телевизоры, кондиционеры и пр.

Патентная документация Samsung говорит о том, что новинка может получить конструкцию из двух модулей — базы и установленного на неё поворотного блока. В состав вращающегося на 360 градусов модуля войдут камера, массив из семи микрофонов и небольшой дисплей.

Идея заключается в том, чтобы оптимизировать положение основного блока в зависимости от местонахождения пользователя. За счёт этого смарт-динамик сможет не только лучше «слышать» владельца, но и «видеть» его через интегрированную камеру.

Патентная документация раскрыла дизайн смарт-динамика Samsung

На встроенный дисплей могут выводиться различные сообщения, изображения и видеоматериалы. Говорится о поддержке сенсорного управления. Более того, взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи пера S Pen.

Компания Samsung наметила выпуск смарт-динамика на вторую половину текущего года. Впрочем, нужно заметить, что новинка не обязательно получит конструкцию, которая описана в обнародованной патентной документации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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