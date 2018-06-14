Гарнитуру Microsoft HoloLens 2 представят в этом году

Microsoft планирует представить гарнитуру HoloLens следующего поколения в этом году. Источники, знакомые с планами Microsoft , сообщили ресурсу The Verge, что софтверный гигант планирует предварительно представить некоторые подробности о следующей версии HoloLens во второй половине 2018 года, подобно тому, как было с анонсом нового поколения огромных планшетов для конференц-залов Surface Hub.

Известно, что гарнитура HoloLens 2 под кодовым именем Sydney получит увеличенное поле зрения, будет намного легче и более удобной в ношении. Также сообщается, что Microsoft намерена значительно снизить стоимость гарнитуры, чтобы стимулировать её продвижение на корпоративном рынке.

Ранее в прессе сообщалось о тестировании компанией Microsoft гарнитуры нового поколения с использованием процессора на базе энергоэффективной архитектуры ARM, который поможет увеличить продолжительность автономной работы устройства.

HoloLens 2 также будет включать новейшее поколение сенсоров Kinect компании Microsoft и специальный чип искусственного интеллекта (AI) для повышения производительности.

По данным источников, Microsoft планирует начать поставки HoloLens 2 в 2019 году и пока всё идёт согласно намеченному графику. Для управления новой моделью будет предложена версия Windows 10, разработанная специально для работы в режиме дополненной реальности.



