Computex 2018: карты захвата 4K-видео AverMedia

На самом деле, AverMedia в рамках выставки показала очень много всего интересного. Принято считать, что компания выпускает в основном карты видеозахвата и ТВ-тюнеры, но это далеко не так. На Computex 2018 были представлены веб-камеры, саундбары, игровые гарнитуры и даже микрофоны. И всё же основными новинками, представленными в Тайбэе, стали геймерские устройства видеозахвата: Live Gamer 4K (GC573), Live Gamer Ultra (GC553), Live Gamer EXTREME 2 (LGX2) и Live Gamer Portable 2 Plus (LGP2 Plus) — о них и пойдет речь далее.

Среди четырёх перечисленных устройств модель Live Gamer 4K (GC573) является единственной дискретной картой захвата, которую необходимо установить в материнскую плату системного блока. Для этого плата оснащена разъёмом PCI Express x4 2.0. При этом устройство не требует установки драйверов — оно готово к работе сразу же. Производитель позаботился и о внешнем виде карты. Так, боковая грань Live Gamer 4K (GC573) оснащена RGB-подсветкой. Три цветовых схемы настраиваются в программе RECentral. На I/O-панели карты выведено два HDMI-порта второго поколения — вход и выход.

Максимальное разрешение при записи в случае использования Live Gamer 4K (GC573) составляет полноценные 4K при частоте 60 FPS. Есть поддержка технологии HDR. При записи в разрешении 1440p частота может быть увеличена до 144 кадров в секунду, а при 1080p — до 240 кадров секунду. На стенде компании было показано, как производится запись летсплея в игре Fortnite при 240 FPS. Во время записи используются форматы MPEG4 (H.264 + AAC) или (H.265 + AAC), включая HDR.

Производитель утверждает, что без аппаратного кодирования Live Gamer 4K (GC573) может захватывать несжатые данные и выдавать живой поток практически с нулевой задержкой. То есть стримеры на одним мониторе могут легко играть и вести трансляцию динамичной игры, ни на миг не отставая. Характеристики передачи видеопотока у Live Gamer 4K (GC573) точно такие же, как и при записи.

Однако далеко не всегда у геймеров есть возможность использовать PCI-E-карту захвата. Так, некоторые игроки используют для стриминга ноутбук или игровую консоль. Для таких пользователей AverMedia представила модель Live Gamer Ultra (GC553) — портативное (можно даже сказать карманное) устройство, оснащённое двумя портами HDMI 2.0 (вход и выход) и интерфейсом USB 3.1 Gen1 (Type-C).

При сквозной передаче контента характеристики видеопотока Live Gamer Ultra (GC553) соответствуют ранее рассмотренной карте Live Gamer 4K (GC573). Однако запись в разрешении 4K производится только на частоте 30 FPS, в разрешении WQHD — 60 FPS, в разрешении Full HD — 60 FPS при поддержке HDR и 120 FPS — без поддержки этой технологии. Форматы записи те же, что и у Live Gamer 4K (GC573).

При работе с Live Gamer Ultra (GC553) тоже не требуется установки никаких драйверов.

Модель Live Gamer EXTREME 2 (LGX2) оснащена съёмной крышкой, которая позволяет использоваться собственную обложку. Создать её очень просто при помощи прилагаемого инструмента Cover Creator, интегрированного в программу RECentral.

Как и модель GC553, Live Gamer EXTREME 2 (LGX2) использует интерфейс USB 3.1 Gen1 Type-C для подключения к компьютеру. Также на одной из сторон расположены порты HDMI — ожидаемо вход и выход. В отличие от предыдущей версии LGX, новинка позволяет одновременно наслаждаться игрой без задержек в разрешении 4K при частоте 60 FPS (но без HDR) и в то же время качественно стримить в формате 1080p@60 FPS. Как и в остальных случаях, производитель гарантирует низкую задержку при захвате несжатых данных и выдаче живого потока.

Что касается записи, то Live Gamer EXTREME 2 (LGX2) поддерживает разрешение 1080p@60 FPS, формат — MP4 (H.264 + AAC) без HDR.

Наконец, новая версия портативной карты захвата LGP — Live Gamer Portable 2 Plus (LGP2 Plus) — тоже поддерживает сквозной поток несжатого видео в формате 2160p @60 FPS, но без поддержки технологии HDR. Запись производится в разрешении Full HD при частоте 60 FPS. Как и в случае со старой версией, это устройство поддерживает автономный режим работы. При нажатии на кнопку выполняется запись видео в формате Full HD — все ваши летсплеи будут записаны на карту памяти microSD. Именно поэтому LGP2 Plus позиционируется производителем как устройство для тех, кто часто путешествует. К тому же карта захвата умеет работать в режиме картридера. Естественно, при работе с этим устройством нет необходимости устанавливать какой-либо софт — LGP2 Plus работает, как говорится, прямо из коробки.

На корпусе карты захвата предусмотрено несколько интерфейсов. При помощи двух 3,5-мм джеков вы можете подключить к LGP2 Plus гарнитуру и геймпад. За счет пары HDMI-портов осуществляется передача видео. К ПК или ноутбуку карта захвата подключается через разъём USB 2.0 (UVC).

Все четыре карты захвата оснащаются программой RECentral 4. Это приложение поддерживает функцию хромакея, когда геймер может самостоятельно настроить задний фон. Здесь же реализованы функции трансляции. Софт поддерживает потоковые платформы Twitch, YouTube, NicoNico и Hitbox. Настройка аккаунтов производится прямо в приложении. Пара минут — и вы в эфире. Название трансляции и описание стрима задаются в меню RECentral 4. Также у ПО есть поддержка протокола RTMP, то есть вы можете привязать программу и к другим потоковым сервисам.

При покупке таких моделей, как Live Gamer 4K (GC573), Live Gamer Ultra (GC553), Live Gamer EXTREME 2 (LGX2), вы получите комплект ПО CyberLink PowerDirector 15. Это приложение представляет собой многофункциональный видеоредактор. На стенде представители AverMedia уверили нас, что CyberLink PowerDirector 15 очень легко освоить.