Представлена цифровая пишущая машинка с экраном E Ink

Один из известных в Японии производителей офисной техники и гаджетов компания King Jim совместно с одноимённым производителем дисплеев E Ink представил модель пишущей машинки с экраном на электронных чернилах. Выпуск модели Pomera DM30 с 6-дюймовым дисплеем E Ink приурочен к юбилею бренда «Pomera», под которым десять лет назад компания King Jim начала выпускать цифровые пишущие машинки с LCD-экранами. Новинка, что особенно подчёркивается, выйдет далеко за пределы Японии и уже скоро начнёт продаваться в США .

Цифровая пишущая машинка Pomera DM30 компании King Jim (E Ink)

Разработчики уверены, что портативная цифровая пишущая машинка станет отличной альтернативой ПК и ноутбукам для работы с документами в современном офисе. От двух батареек форм-фактора AA модель с экраном E Ink может работать свыше 20 часов, чего невозможно достичь в случае автономной работы ноутбука, не говоря уже о разнице в необходимом для этого питании. Кроме того, вес и габариты Pomera DM30 дадут фору даже сверхтонким ноутбукам.

Невзирая на компактные размеры, машинка Pomera DM30 вооружена складывающейся клавиатурой с довольно большими кнопками (17,5 ? 15 мм). Для передачи набранных документов на другой ПК, на смартфон или в облако предусмотрены интерфейсы Micro-USB, карточки SD и QR-коды. И, конечно же, кроме малого потребления экраны E Ink обладают главным преимуществом перед экранами LCD — это комфортная работа (чёткий текст и отсутствие бликов) при любом внешнем освещении, включая яркое солнечное. Для работы летом на свежем воздухе — очень даже хорошо.



