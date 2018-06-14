Lenovo ThinkPad P52: ноутбук со 128 ГБ оперативной памяти

Китайская компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad P52, который предназначен для обеспечения вычислительной мощностью гарнитур виртуальной реальности, таких как HTC Vive и Oculus Rift.

Lenovo ThinkPad P52

Lenovo ThinkPad P52 получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840?2160 пикселей). Экран охватывает 72% цветового пространства NTSC. В максимальной конфигурации лэптоп оснащен шестиядерным процессором Intel Xeon восьмого поколения с графикой NVIDIA Quadro P3200, а также 128 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопителем емкостью 6 ТБ.

Lenovo ThinkPad P52

Помимо этого, ThinkPad P52 обладает клавиатурой с цифровым блоком, с подсветкой и защитой от пролива, дактилоскопическим сканером и веб-камерой для идентификации пользователя Windows Hello. В оснащение также вошли два порта Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и mini DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудио-разъём, Ethernet, SD-кардридер и три порта USB 3.1 Type-A. Емкость аккумулятора достигает 90 Вт/ч. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 и 4G LTE, опционально. Масса ноутбука составляет 2,44 кг.

В продаже Lenovo ThinkPad P52 появится в текущем месяце. Стоимость лэптопа пока не известна.


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