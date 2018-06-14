Трио изогнутых мониторов AOC G1 Series с диагональю до 31,5 дюйма

Компания AOC представила три монитора семейства G1 Series, которые рассчитаны на использование в составе игровых систем: новинки получили обозначения C24G1, C27G1 и C32G1.

В основу всех панелей положена матрица VA. Разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Мониторы имеют вогнутую форму. Модель C24G1 наделена 23,6-дюймовым дисплеем (1500R), версия C27G1 — 27-дюймовым (1800R), а модификация C32G1 — 31,5-дюймовым (1800R).

Говорится о поддержке технологии AMD FreeSync, которая обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором. Данная система повышает качество игрового процесса.

Заявленная частота обновления составляет 144 Гц. Время отклика MPRT (Moving Picture Response Time) — 1 мс. Для подключения источников сигнала предусмотрены интерфейсы HDMI (?2), DisplayPort и D-Sub.

Упомянута технология Low Blue Mode, которая способствуют снижению интенсивности синего цвета подсветки — это уменьшает нагрузку на зрительный аппарат. Функция Flicker-Free предотвращает мерцание.

Цена мониторов C24G1, C27G1 и C32G1 составит 240, 290 и 350 долларов США соответственно.



