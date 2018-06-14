Игровая клавиатура Logitech G512 с переключателями Romer-G

Компания Logitech анонсировала новую клавиатуру G512 – игровую, механическую и одновременно очень компактную. Она поступит в продажу уже в текущем месяце и порадует классическим дизайном и встроенной многозонной подсветкой.



Клавиатура Logitech G512 построена на переключателях Romer-G, которые на 25 процентов быстрее аналогов и предлагаются в двух модификациях – линейной, по ощущениям напоминающим мембранную клавиатуру, и с тактильным откликом. Уровень шума производитель решил не уточнять. Подсветка кнопок поддерживает 17 миллионов цветов и различные эффекты, причем ее можно синхронизировать под любые действия в игре, что смотрится весьма и весьма необычно.



Корпус Logitech G512 отлит из сплава магния с алюминием, за счет чего клавиатура весьма прочна, но и весит она немало – чуть больше килограмма. Ее размеры составляют 455х132х34 миллиметра за счет блока цифровых клавиш, и в комплекте с ней поставляется несъемный кабель USB длиной 1,8 метра, обеспечивающий частоту опроса 1000 Гц. На Logitech G512 можно нажать до 28 клавиш одновременно, плюс есть кнопка FN, которая значительно расширяет ее функционал вместе с фирменным ПО из коробки. Стоит новинка ровно 100 долларов США .