Lenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусе

Lenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусе

Компания Lenovo в ходе выставки Е3 2018 анонсировала игровые настольные компьютеры Legion Cube C530 и Legion Cube C730, выполненные в корпусе небольшого форм-фактора.

Габариты устройств составляют 330 ? 229 ? 241 мм. Основой служит процессор Intel поколения Coffee Lake. В частности, для модели Legion Cube C530 доступен выбор из чипов Core i3-8100, Core i5-8400 и Core i7-8700, а для версии Legion Cube C730 — Core i5-8400, Core i7-8700 и Core i7-8700K.

Lenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусе

Компьютеры могут нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666. Версия Legion Cube C730 также может комплектоваться модулями Corsair Overclocked с повышенной производительностью.

Lenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусе

Для графической подсистемы доступен выбор из дискретных ускорителей NVIDIA GeForce 1050/1050 Ti/1060 и AMD Radeon RX 560/570. Покупатели смогут заказать установку жёсткого диска вместимостью до 2 Тбайт и (или) твердотельного накопителя M.2 PCIe SSD ёмкостью до 256 Гбайт (до 512 Гбайт у Legion Cube C730).

Lenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусе

Оснащение включает сетевой Ethernet-контроллер. Обе системы, как отмечается, подходят для работы со шлемами виртуальной реальности.

Продажи новинок начнутся текущим летом. Цена Legion Cube C530 и Legion Cube C730 составит от 830 и от 930 долларов США соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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