Intel готовит свою первую дискретную видеокарту

Генеральный директор Intel Брайан Кржанич, на собрании аналитиков заявил, что Intel планирует выпустить свой первый дискретный GPU в 2020 году.

Intel GPU

На данный момент Intel активно работает над двумя линейками GPU с кодовыми названиями Arctic Sound и Jupiter Sound.Отраслевой аналитик Ашраф Исса завляет, что Arctic Sound станет первым видеоускорителем Intel двенадцатого поколения, и получит шину EMIB для соединения с процессором. Jupiter Sound станет наследницей Arctic Sound, и будет представлять уже тринадцатое поколение графики от Intel. Дата выхода новинки пока неизвестна. на данный момент она находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что она станет значительно быстрее предшественницы.

Ответственным за подразделение GPU стал Раджа Кодури, бывший глава Radeon Technologies Group, имеющий богатый опыт разработки видеоускорителей.

К выпуску собственных дискретных видеокарт Intel подтолкнула корпорация NVIDIA. Именно она продала процессорному гиганту свои базовые наработки и лицензию на производство графических ускорителей. Это и позволило Intel начать разработку собственных видеокарт, не опасаясь патентных исков.

А тем временем AMD...

Главный конкурент Intel, компания AMD, не стоит на месте. Компания разрабатывает графическую архитектуру Navi, на базе 7-нанометрового техпроцесса. Видеоядро на базе архитектуры Navi будет использоваться в игровой консоли Playstation 5. Также консоль получит процессорные ядра на базе архитектуры AMD Zen+.

AMD Radeon RX Vega 56

Следующее поколение Xbox, фигурирующая под кодовым названием Scarlett, также будет использовать частично модифицированные чипы AMD, но, скорее всего, на базе архитектуры Vega.


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