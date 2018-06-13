Плата ECS GLKD-I на базе Intel Gemini Lake использует внешний блок питания

Плата ECS GLKD-I на базе Intel Gemini Lake использует внешний блок питания

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) анонсировала материнскую плату GLKD-I, призванную стать основой компьютеров небольшого форм-фактора и домашних мультимедийных центров.

Новинка соответствует типоразмеру Mini-ITX: габариты составляют 170 ? 170 мм. Применена платформа Intel Gemini Lake: плата будет предлагаться в версиях с процессором Celeron J4005 (два ядра; 2,0–2,7 ГГц; Intel UHD Graphics 600), Celeron J4105 (четыре ядра; 1,5–2,5 ГГц; Intel UHD Graphics 600) и Pentium J5005 (четыре ядра; 1,5–2,8 ГГц; Intel UHD Graphics 605).

Предусмотрен единственный слот SO-DIMM для модуля оперативной памяти DDR4-2400 ёмкостью до 8 Гбайт. Накопители могут быть подключены к двум портам SATA 3.0; кроме того, имеется коннектор М.2 для твердотельного модуля.

Плата ECS GLKD-I на базе Intel Gemini Lake использует внешний блок питания

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek 8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC662. Упомянут разъём M.2 для комбинированного модуля беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth.

Плата ECS GLKD-I на базе Intel Gemini Lake использует внешний блок питания

Важной особенностью новинки является то, что она использует внешний блок питания (подключается через коннектор DC-in). На планке с разъёмами также присутствуют гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, интерфейсы D-Sub, HDMI и DisplayPort (опционально) для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля, порты USB 3.0 и USB 2.0, набор аудиогнёзд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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