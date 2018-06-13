Intel пообещала скорую революцию в мире ПК

В ходе интервью с журналистами CNET старший вице-президент и глава отдела потребительских компьютеров Intel Грегори Брайант сообщил о скорой революции в мире ПК.
«Вы увидите устройства с двумя экранами, предлагающие новые способы взаимодействия с платформой PC. Вероятно, вас ждут складные дисплеи, гибкие гаджеты, и товары, которые помещаются в ваш кошелёк. Одна из самых очевидных вещей, которая вас ждёт, это то, что устройства будут совершенно непохожи на традиционный или устаревший персональный компьютер», – рассказал Грегори Брайант.
Согласно заявлению представителя Intel, пользователи в скором времени смогут увидеть компактные складные устройства, аналогичные недавно представленному Pocket PC. Новинки могут обладать двумя дисплеями или же одним, но гибким. Новые устройства могут быть использованы в качестве смартфона, планшетного компьютера или даже небольшого ноутбука. В качестве программного обеспечения новое поколение ПК будет использовать Windows 10.
По слухам, американская корпорация Dell работает над складным устройством, подобным тому, которое описывает Грегори Брайант. И возможно новинка будет представлена уже до конца нынешнего года. Стоит напомнить и про загадочный Surface Phone от Microsoft, который, согласно утечкам, получит складной OLED-экран с поворотным шарниром. Данная новинка также может быть выпущена в нынешнем году.