Xiaomi купит компанию GoPro

Страданиям компании GoPro, которая находится в финансовом кризисе по причине высоких цен на свою продукцию на фоне конкурентов, совсем скоро придет конец. Как стало известно, в ближайшем будущем она может уйти с молотка, а ее новым владельцем, с очень высокой долей вероятности, станет всеми любимая Xiaomi.

GoPro

Компания Xiaomi, как известно, тоже производит экшен-камеры, и стоят они намного дешевле в сравнении с оными от GoPro. От последней Xiaomi нужны опыт сотрудников, а также патенты и разработки, и она готова заплатить за нее немалые деньги – больше, чем вся компания стоит сейчас. По предварительным данным, китайский техногигант готов выложить за GoPro в пределах 1 миллиарда долларов, хотя цена компании снизилась до 760 миллионов и продолжает уменьшаться.

Сама GoPro была основана в 2002 году, и в 2014 году, на момент преобразования в публичную корпорацию, она стоила 10 миллиардов, но неправильная ценовая политика, низкое качество Hero5 и неудачный дрон Karma привели к тому, что компания сильно обесценилась. У Xiaomi все с точностью до наоборот: и с ценами проблем нет, и рост хороший, и камеры снимают отлично, а GoPro ей нужна, чтобы улучшить функционал своей продукции. На данный момент обе стороны не комментируют слухи о возможной сделке.

Максим Мишенев, MobileDevice


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