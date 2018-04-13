Представлен современный игровой монитор HP Pavilion Gaming 32 HDR

На днях компания HP показала недорогой игровой ноутбук для геймеров, ощутивших на себе стабильность роSSийской экономики. Сегодня она уделила внимание тем, кто играет на стационарном ПК, и представила геймерский монитор Pavilion Gaming 32 HDR с очень привлекательной ценой.

HP Pavilion Gaming 32 HDR

В мировой рознице HP Pavilion Gaming 32 HDR появится уже в мае этого года по цене 450 долларов США, и за эти деньги в нем гарантированно будет экран на 32 дюйма по диагонали с разрешением Quad HD или 2560х1440 пикселей, поддержка AMD Freesync и даже время отклика матрицы IPS на уровне 5 мс. Монитор наделен яркостью целых 600 единиц, контрастностью 6000:1 и 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, и разве что только частота обновления расстраивает – 75 Гц. С другой стороны, нужно же было чем-то пожертвовать, чтобы сохранить низкую цену, плюс 75 Гц с головой хватит всем игрушкам в мире.

Монитор HP Pavilion Gaming 32 HDR, как видно из названия, поддерживает режим HDR, а для подключения к ПК он использует два HDMI и один DP. Устаревшие разъемы DVI и VGA отсутствуют, но вместо них есть два порта USB 3.0 для подключения различной периферии. Купить HP Pavilion Gaming 32 HDR получится в следующем месяце за 450 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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