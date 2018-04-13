Колонка Apple HomePod не оправдала ожиданий

Умная колонка Apple HomePod, анонсированная еще летом 2017 и вышедшая в феврале 2018, как оказалось, возложенных на нее ожиданий не оправдала. Apple уже сократила заказы на производство новых экземпляров, следовательно, колонка продается заметно хуже, чем планировалось.

Apple HomePod

Apple не только уменьшила объем заказанных партий, но и снизила собственные прогнозы по продажам Apple HomePod, на которую она возлагала поистине большие надежды. Новый для яблочной империи рынок не покорился ей ввиду слишком высокой стоимости акустики в сравнении с конкурентами, а также в связи с нулевым уровнем ремонтопригодности и проблем с деревянными поверхностями – колонка оставляет на них неудаляемые следы, то есть она, по факту, портит мебель.

По факту, у Apple HomePod очень много не менее функциональных конкурентов, которые не завязаны на экосистему Apple и запросто могут работать с устройствами на Android без потери возможностей. Но стоят они при этом значительно дешевле, тогда как за колонку Apple HomePod просят немалые 350 долларов США. Даже акустику от Google можно купить значительно дешевле, а уж продукция Xiaomi и вовсе стоит в несколько раз меньше. Вероятно, Apple HomePod совсем скоро изымут из продажи, но пока что Apple не планирует делать это.

Максим Мишенев, MobileDevice


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