HP прокачала ноутбуки серии Pavilion x360

Компания HP представила обновленные ноутбуки серии Pavilion x360, наделенные более современной аппаратной платформой и даже немного модифицированным дизайном. Две главные фишки лэптопов данной серии никуда не делись – они по-прежнему стоят недорого и обладают поворотным сенсорным дисплеем.



В настоящее время серия Pavilion x360 представлена моделями на 14 и 15,6 дюйма стоимостью от 500 и 580 долларов США соответственно. Рамки экрана уменьшились вдвое – с 13 до 7 миллиметров, а на верхней крышке появилась дополнительная камера. Оба лэптопа построены на процессорах Intel Core восьмого поколения, и то или Core i5, или Core i7 Kaby Lake Refresh с четырьмя ядрами внутри.



Базовая версия Pavilion 14 x360 оснащена матрицей TN в разрешением HD, 8 Гб RAM и винчестером на 500 Гб, но матрицу можно сменить на IPS Full HD, а HDD – на скоростной SSD до 128 Гб, хотя цена вырастет до 730 долларов США . Те же особенности касаются и Pavilion 15 x360. Топовые версии лэптопов имеют при себе дискретные видеокарты GeForce MX130 или AMD Radeon 530 на выбор, клавиатуру с подсветкой и акустику от B&O. Старт продаж ноутбуков состоится до конца этой весны.