В неттопе MSI Cubi N 8 GL применена платформа Gemini Lake

Современная аппаратная платформа Intel Gemini Lake легла в основу нового тайваньского неттопа MSI Cubi N 8 GL, работающего полностью бесшумно. Внутри него нет кулера – есть лишь радиатор на процессоре, поскольку сам процессор практически не греется.



Речь об Intel Celeron J4005 – данный CPU содержит два ядра до 2,7 ГГц и видеокарту Intel HD 600, но его можно заменить на Pentium J5005 на четырех ядрах, который тоже выдает минимум тепла во время работы. В MSI Cubi N 8 GL устанавливается до 8 гигабайтов оперативной памяти DDR4-2400, есть SSD M.2 емкостью до 128 гигабайтов и отдельное место под жесткий диск или SSD в формате 2,5 дюйма. который придется покупать отдельно.



Слот под дополнительный накопитель – это опция, и если вместе с ним габариты ПК составляют 116х112х56 мм, то без него неттоп еще компактнее – 116х112х44 миллиметра при весе 660 и 550 граммов соответственно. Стоимости у MSI Cubi N 8 GL нет, но есть ОС Windows 10, гигабитная сетевая карта, 2-диапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac от Intel на пару с Bluetooth 5, четыре порта USB 3.0, вход под наушники и выходы VGA и HDMI 2.0 для подключения к монитору. Неттоп поступит в продажу до конца весны этого года.