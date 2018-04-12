HP Chromebook x2 стал первым в мире хромбуком со съемной клавиатурой

Компания HP анонсировала новый мобильный компьютер Chromebook x2, у которого, как оказалось, по состоянию на апрель 2018 года нет ни одного аналога. Уникальным его делает тот факт, что он относится к семейству хромбуков и при этом располагает съемной аппаратной клавиатурой.



Другими словами, HP Chromebook x2 – это трансформер на базе платформы Google Chrome OS, которая сама построена на одноименном браузере и имеет целый ряд ограничений. По сути, данный мобильный ПК является своего рода конкурентом нового Apple iPad 2018, созданного в первую очередь для школьников и студентов и наделенного поддержкой Apple Pencil. Но если яблочный планшет продается отдельно от стилуса, то HP Chromebook x2 идет в комплекте с пером HP Active Pen, для которого даже предусмотрено специальное крепление.



Сам хромбук стоит 600 долларов США , и это откровенно много для устройства без Windows или хотя бы Linux. В цену входят 4 или 8 Гб оперативной памяти старого стандарта LPDDR3, процессор Intel Core m3, два порта USВ-С, вход под наушники и батарея на 10 часов автономной работы. Также у HP Chromebook x2 есть 32 Гб ROM и большой экран на 12,3 дюйма с поддержкой высокого разрешения 2400х1600 пикселей, чтобы на нем было комфортно рисовать. Старт продаж нового хромбука запланирован на июнь этого года.