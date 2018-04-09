Неттоп Vorke V2 Pro заменит мощный системный блок

Стартовал прием предварительных заказов на новый неттоп Vorke V2 Pro, разработанный на базе платформы Intel Kaby Lake Refresh. Наличие оной говорит о высокой производительности компьютера, даже с учетом его небольших габаритов.



Неттоп Vorke V2 Pro построен на CPU Intel Core i5-8250U или Core i7-8550U с четырьмя ядрами и видеокартой Intel HD 620, и в обоих случаях это процессор восьмого поколения. По умолчанию в ПК есть SSD на 128 Гб и оперативная память на 8 гигабайтов, но при желании можно нарастить объем ROM до 256 гигабайтов. Установка более чем 8 Гб RAM здесь не предусмотрена. Стоит неттоп Vorke V2 Pro всего лишь 430 долларов США в базовой комплектации и 550 долларов в топовой, но у них нет ОС Windows 10 – вместо нее стоит Linux Ubuntu 16.04 двухлетней давности.



Впрочем, установка Десятки на данный ПК трудностей не составит, так что Линукса можно будет избавиться сразу после покупки. Размеры Vorke V2 Pro составили всего лишь 129х124х39 миллиметров, но у него внутри хватает места под системную плату, два порта USB 3.0 и USB 2.0 вместе с одним USB-C, выход HDMI и вход под наушники. Кроме того, в нем предусмотрено место под жесткий диск или SSD в 2,5-дюймовом корпусе. Неттоп поступит в продажу до конца апреля.