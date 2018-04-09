ViewSonic VX3217: два монитора с одним названием

Компания ViewSonic анонсировала два монитора с идентичным названием VX3217 и одинаковым дизайном. Различия между ними заключаются в разрешении дисплея и ряде менее значимых параметров, а также в цене, но в основном это одинаковые модели.

ViewSonic VX3217

Так, монитор ViewSonic VX3217 можно купить за 300 или 400 евро, и в первом случае разрещающая способность дисплея с диагональю 27 дюймов составит 1920х1080 пикселей или Full HD. Более дорогая вариация держит разрешение Quad HD или 2560х1440 пикселей. Во всех модификациях монитор экипируется матрицей VA с широкими углами обзора, контрастностью 3000:1, яркостью 250 единиц и временем отклика 5 мс, что делает его пригодным для игр.

Кроме того, если громкий насыщенный звук от компьютера не требуется, то ViewSonic VX3217 может заменить акустическую систему за счет встроенных в него 2-ваттных динамиков. Подставки у обеих версий новинки идентичные: они предлагают менять лишь угол наклона экрана, а вот регулировка по высоте здесь не предусмотрена. Младший ViewSonic VX3217 за 300 евро наделен интерфейсами HDMI 1.4, DP 1.2 и VGA, тогда как в модификации за 400 евро есть уже два HDMI 1.4 и по одному DP 1.2 и miniDP 1.2. Монитор поступит в продажу в самом скором будущем практически по всему миру.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
HP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном XeonHP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном Xeon
Apple выпустит новое поколение Mac Pro в следующем годуApple выпустит новое поколение Mac Pro в следующем году
Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5
Украинцы вывели на Kickstarter высокоточный настольный 3D-сканер D3DsУкраинцы вывели на Kickstarter высокоточный настольный 3D-сканер D3Ds
Intel представила процессоры Core i9 для ноутбуковIntel представила процессоры Core i9 для ноутбуков
Блок рекламы


Похожие новости
Неттоп ViewSonic NMP660 Chromebox работает на Chrome OSНеттоп ViewSonic NMP660 Chromebox работает на Chrome OS
Частота обновления монитора Asus MG248QE повышена до 144 ГцЧастота обновления монитора Asus MG248QE повышена до 144 Гц
Частота обновления монитора LG 27GK750F-B достигает 240 ГцЧастота обновления монитора LG 27GK750F-B достигает 240 Гц
У 4К-монитора EIZO FlexScan EV2785 практически не осталось рамокУ 4К-монитора EIZO FlexScan EV2785 практически не осталось рамок
Монитор ViewSonic VP3268-4K поддерживает аппаратную калибровкуМонитор ViewSonic VP3268-4K поддерживает аппаратную калибровку
ViewSonic создала профессиональный монитор VP2785-4KViewSonic создала профессиональный монитор VP2785-4K
Экран монитора ASUS VG278Q обновляется с частотой 144 ГцЭкран монитора ASUS VG278Q обновляется с частотой 144 Гц
Acer Swift 3 одним из первых получит процессор Intel Coffee LakeAcer Swift 3 одним из первых получит процессор Intel Coffee Lake
ASUS показала два Full HD-монитора VZ279HE и VZ229HEASUS показала два Full HD-монитора VZ279HE и VZ229HE
Монитор ViewSonic XG3202-C имеет изогнутый экран и ориентирован на геймеровМонитор ViewSonic XG3202-C имеет изогнутый экран и ориентирован на геймеров
Последние новости
Подгружаем последние новости