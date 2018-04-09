ViewSonic VX3217: два монитора с одним названием

Компания ViewSonic анонсировала два монитора с идентичным названием VX3217 и одинаковым дизайном. Различия между ними заключаются в разрешении дисплея и ряде менее значимых параметров, а также в цене, но в основном это одинаковые модели.



Так, монитор ViewSonic VX3217 можно купить за 300 или 400 евро, и в первом случае разрещающая способность дисплея с диагональю 27 дюймов составит 1920х1080 пикселей или Full HD. Более дорогая вариация держит разрешение Quad HD или 2560х1440 пикселей. Во всех модификациях монитор экипируется матрицей VA с широкими углами обзора, контрастностью 3000:1, яркостью 250 единиц и временем отклика 5 мс, что делает его пригодным для игр.



Кроме того, если громкий насыщенный звук от компьютера не требуется, то ViewSonic VX3217 может заменить акустическую систему за счет встроенных в него 2-ваттных динамиков. Подставки у обеих версий новинки идентичные: они предлагают менять лишь угол наклона экрана, а вот регулировка по высоте здесь не предусмотрена. Младший ViewSonic VX3217 за 300 евро наделен интерфейсами HDMI 1.4, DP 1.2 и VGA, тогда как в модификации за 400 евро есть уже два HDMI 1.4 и по одному DP 1.2 и miniDP 1.2. Монитор поступит в продажу в самом скором будущем практически по всему миру.