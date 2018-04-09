Моноблок Slimbook Curve с изогнутым экраном работает на Linux

Современные компьютеры-моноблоки работают либо на Windows, либо на macOS в зависимости от производителя, но бывают и очень интересные исключения, к примеру, Slimbook Curve. Этот настольный ПК характеризуется предустановленным Linux, причем покупателю будет предложен выбор сразу из нескольких дистрибутивов.



Компьютер Slimbook Curve выполнен в корпусе 24-дюймового монитора с разрешением Full HD и может похвастаться платформой Intel Kaby Lake, которая в данном случае представлена процессором Intel Core i5-7200U или Core i7-7500U, в которых есть встроенная видеокарта Intel UHD 620. Дискретная графика здесь не предусмотрена. Базовая конфигурация моноблока включает в себя 8 Гб ОЗУ и SSD на 120 гигабайтов, но RAM можно расширить до 16 Гб, а ROM – и вовсе до 1 терабайта, плюс есть возможность установки жесткого диска емкостью до 2 Тб с интерфейсом SATA третьего поколения.



Стоит Slimbook Curve от 850 евро и поставляется с двумя портами USB 3.0, четырьмя USB 2.0, гигабитной сетевой картой, стандартными модулями беспроводной связи и выходом HDMI. При покупке компьютера можно выбрать один из следующих дистрибутивов Linux – Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Debian, Elementary OS, Linux Mint, OpenSUSE, Antergos, Fedora, KDE Neon.