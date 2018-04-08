HP выпустила профессиональный ноутбук ZBook Studio G5

Компания HP представила новый мобильный компьютер ZBook Studio G5, разработанный специально для профессиональных дизайнеров, архитекторов, инженеров, художников и всех, кому важно иметь рабочую станцию с достойным монитором. В данной модели задействован экран DreamColor, известный своими многочисленными положительными особенностями.

ZBook Studio G5

В частности, дисплей в HP ZBook Studio G5 при диагонали 15,6 дюйма держит разрешение Ultra HD или 4К и обладает яркостью целых 600 единиц, к тому же он охватывает все 100 процентов цветового пространства Adobe RGB, а это немалое достижение. Впрочем, такая панель ставится только в топовую версию лэптопа, а в базовых стоит Full HD-экран. Старт продаж HP ZBook Studio G5 назначен на май текущего года по цене от 1300 долларов США за минимальную конфигурацию.

Покупатель ноутбука получит SSD-накопитель М.2 емкостью до 2 терабайтов и винчестер такой же емкости, до 32 Гб оперативной памяти DDR4-2666 и процессор семейства Intel Coffee Lake, вплоть до Intel Xeon с шестью ядрами внутри. Также в состав HP ZBook Studio G5 войдет профессиональная видеокарт NVIDIA Quadro P1000 с 4 Гб памяти, непригодная для видеоигр, и она позволит выводить изображение на внешний монитор по HDMI 2.0. В бонус – продвинутая акустика от Bang & Olufsen и подсветка клавиатуры.

Максим Мишенев, MobileDevice


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