Huawei запустит производство процессора Kirin 980

Компания Huawei завершила разработку нового процессора Kirin 980 для своих флагманских смартфонов текущего и следующего годов выпуска. Совсем скоро начнется его производство, и вендор уже активно готовится к старту этого процесса.



Логично, что новый Kirin 980 заменит собой текущий Kirin 970, еще вполне актуальный, но уже уступающий по своим возможностям новейшему Qualcomm 845. 970-й, напомним, работает на частоте до 2,4 ГГц с восемью ядрами внутри, плюс у него есть 12-ядерная видеокарта Mali G72 MP12 и модем LTE категории 18. Но самое главное – это нейросетевой сопроцессор, своего рода искусственный интеллект. Но данный чип производится по нормам 10-нанометрового техпроцесса, тогда как его потомок Kirin 980 окажется 7-нанометровым, что сделает его еще более производительным, энергоэффективным и прохладным.



Производить Kirin 980 будет не сама Huawei , а TSMC, и первые партии сойдут с ее конвейера уже в текущем квартале. О наполнении процессора информации пока нет, разве что известно, что нейросетевой модуль точно оставят, плюс будет добавлен модуль Bluetooth 5.0, а также наверняка будет установлен более мощный графический процессор. Дополнительные подробности о Kirin 980 появятся в очень скором будущем.