Samsung стала крупнейшим производителем чипов в мире

2017 год стал настолько успешными для Samsung, что корпорация обогнала Intel и стала самым крупным в мире производителем мобильных чипов, которые стали основным источником дохода. Примечательно, что Intel впервые за 25 лет была смещена на второе место.

Согласно прогнозам, прибыль Samsung в I квартале может составить рекордные $14,7 млрд., что на 19% больше показателей аналогичного периода 2017 года, а также значительно превосходит прогнозирование аналитиками Reuters $13,7 млрд.

Однако, есть вероятность конкуренции iPhone X с подешевевшим на четверть Samsung Galaxy S9 и снижение продаж последнего. Не смотря на это, спрос на чипы памяти способен компенсировать любые неблагоприятные события для Samsung.

Стоит заметить, что данный отчет является первым после освобождения из тюрьмы вице-председателя и наследника компании Джея Ли, осуждённого за получение взяток.