Alienware выпустила ноутбуки, управляемые взглядом

Alienware, которая является дочерней компанией Dell, анонсировала два новых ноутбука на базе процессоров Intel Coffee Lake восьмого поколения – 15R4 и 17R5. Главной особенностью новинок стала функция управления взглядом.

Alienware 15R4 и 17R5

Ноутбуки Alienware 15R4 и 17R5 получили 15,6-дюймовый и 17,3-дюймовый дисплеи с разрешением от Full HD до 4K. Есть варианты с функцией G-Sync и даже с TN-матрицей. В 17R5 имеется возможность управления взглядом с помощью фирменной системы Tobii (доступно не во всех версиях).

Аппаратной основой ноутбуков в базовой модификации стал 4-ядерный процессор Intel Core i5-8300HQ. В топовой конфигурации используется 6-ядерный процессор Core i9-8950HK с номинальной частотой 2,9 ГГц и возможностью повышения до 5,0 ГГц (в режиме оверклокинга). Для охлаждения применяется улучшенная система Alienware Crytek v2.0 с испарительной камерой. Объем оперативной памяти DDR4-2666 составляет от 8 до 32 ГБ. Возможна установка двух твердотельных модулей M.2 вместимостью до 1 ТБ и одного 2,5-дюймового накопителя.

Alienware 15R4 и 17R5

Также стоит отметить наличие контроллеров Killer Networks e2500 GbE и Killer 1550 802.11ac Dual Band / Bluetooth 5.0, которые обеспечивают скоростное подключение к интернету. Имеются интерфейсы Thunderbolt 3, разъёмы USB 3.0, HDMI 2.0, Mini-DisplayPort 1.2 и клавиатура с подсветкой.

Стоимость Alienware 15R4 стартует от $1 400, а Alienware 17R5 – от $1 550.




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