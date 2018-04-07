Intel вернется на рынок дискретной графики

Компания Intel , понимающая, что с текущими ценами на ее процессоры она совсем скоро уступит AMD пальму первенства, даже не думает снижать их стоимостью. Вместо этого она решила попробовать себя на рынке дискретных видеокарт, с которого ушла очень давно – 20 лет назад.



Причем ,если раньше полагалось, что Intel выпустит нечто бюджетное для ноутбуков среднего класса, то теперь слухи указывают на подготовку именно игровой видеокарты, и здесь снова не обошлось без влияния AMD. Последняя, как известно, успешно продвигает свои игровые решения в десктопах, и именно ее графика стоит во всех современных игровых приставках. Плюс ко всему, бывший сотрудник AMD не так давно переметнулся в Intel и сумел убедить свое новое начальство в том, что игровая дискретная графика компании попросту необходима.



Впрочем, на рынок дискретной графики Intel вернется сравнительно нескоро – никак не раньше 2020 года, и к тому моменту AMD наверняка успеет подготовиться и выдать нечто очень мощное и сравнительно недорогое. По слухам, Intel готовит карточку Gen 12 с кодовым названием Arctic Sound, и это якобы многокристальное решение, чипы в котором будут соединяться при помощи технологии EMIB. Что ж, посмотрим, сможет ли первая игровая видеокарта Intel за 20 лет противостоять решениям от AMD и NVIDIA.