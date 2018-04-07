JVC LX-UH1 стал самым доступным проектором с 4К

Компания JVC показала свое новое творение – проектор LX-UH1, который имеет все шансы стать самым доступным в своем классе. Собственно, именно так его и позиционирует разработчик, но все-таки это далеко не самое дешевое решение, если судить по ситуации на рынке в целом.



Стоимость JVC LX-UH1 на момент анонса составила ровно 2500 долларов США , и, по факту, это действительно минимум по сравнению с аналогичными моделями. Проектор ведь характеризуется поддержкой разрешения 4К или Ultra HD и даже режима HDR, и купить его можно будет уже в мае этого года в комплекте с яркостью 2000 люмен и контрастностью 100 000:1. Внутри JVC LX-UH1 располагается микро-зеркало TRP на 0,47 дюйма, плюс проектор имеет 100-процентный охват цветового пространства Rec.709, что приводит к передаче реалистичных оттенков без искажений.



Проектор JVC LX-UH1 получили функцию динамического контраста, два порта HDMI, 1,6-кратный широкоугольный зум-объектив и корпус в черном и белом вариантах окраски. Для сравнения, если JVC LX-UH1 стоит 2500 долларов, то многие конкурирующие модели оцениваются в 3500-4000 долларов. Впрочем, не стоит забывать про проектор BenQ TK800 – он тоже тянет 4К, хотя стоит при этом всего 1500 долларов. С другой стороны, железо у него явно проще.