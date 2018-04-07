HP DreamColor Z27x G2 Studio Display – монитор за 2000 долларов

Компания HP анонсировала новый монитор с очень длинным названием DreamColor Z27x G2 Studio Display и очень непривлекательной для рядового пользователя ценой. Позиционируемый в качестве профессионального, он стоит как два десятых Айфона на старте продаж, хотя внутри у него ставшая уже стандартом матрица IPS.



Цена нового HP DreamColor Z27x G2 Studio Display составляет ровно 2000 долларов США , и в продажу он поступит уже до конца текущего месяца вместе с экраном на 27 дюймов по диагонали. Разрешение монитора составило 2560х1440 пикселей или Quad HD, а частота обновления находится на уровне 60 Гц, плюс есть углы обзора 178 градусов, но все перечисленное можно найти и в намного более доступных моделях.



Главная причина, по которой цена HP DreamColor Z27x G2 Studio Display задрана так высоко – это 99-процентный охват цветового пространства DCI P3 и 98-процентный охват Adobe RGB, что про достоинству оценят дизайнеры и художники плюс здесь есть встроенный выдвижной датчик для калибровки, и есть интегрированный KVM-переключатель. Монитор имеет яркость 250 единиц и контрастность 1500:1, потребляет 165 ватт энергии на пике и поставляется с подставкой, регулирующей углы наклона и поворота экрана.