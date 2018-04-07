HP DreamColor Z27x G2 Studio Display – монитор за 2000 долларов

Компания HP анонсировала новый монитор с очень длинным названием DreamColor Z27x G2 Studio Display и очень непривлекательной для рядового пользователя ценой. Позиционируемый в качестве профессионального, он стоит как два десятых Айфона на старте продаж, хотя внутри у него ставшая уже стандартом матрица IPS.

HP DreamColor Z27x G2 Studio Display

Цена нового HP DreamColor Z27x G2 Studio Display составляет ровно 2000 долларов США, и в продажу он поступит уже до конца текущего месяца вместе с экраном на 27 дюймов по диагонали. Разрешение монитора составило 2560х1440 пикселей или Quad HD, а частота обновления находится на уровне 60 Гц, плюс есть углы обзора 178 градусов, но все перечисленное можно найти и в намного более доступных моделях.

Главная причина, по которой цена HP DreamColor Z27x G2 Studio Display задрана так высоко – это 99-процентный охват цветового пространства DCI P3 и 98-процентный охват Adobe RGB, что про достоинству оценят дизайнеры и художники плюс здесь есть встроенный выдвижной датчик для калибровки, и есть интегрированный KVM-переключатель. Монитор имеет яркость 250 единиц и контрастность 1500:1, потребляет 165 ватт энергии на пике и поставляется с подставкой, регулирующей углы наклона и поворота экрана.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Dell выпустила новый ноутбук-трансформер XPS 15Dell выпустила новый ноутбук-трансформер XPS 15
HP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном XeonHP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном Xeon
Apple выпустит новое поколение Mac Pro в следующем годуApple выпустит новое поколение Mac Pro в следующем году
Тест Windows-ноутбука на базе Snapdragon 835Тест Windows-ноутбука на базе Snapdragon 835
Украинцы вывели на Kickstarter высокоточный настольный 3D-сканер D3DsУкраинцы вывели на Kickstarter высокоточный настольный 3D-сканер D3Ds
Блок рекламы


Похожие новости
HP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном XeonHP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном Xeon
Philips выпустила IPS-монитор 272B8QJEBPhilips выпустила IPS-монитор 272B8QJEB
AOC анонсировала мониторы новой линейки P1 SeriesAOC анонсировала мониторы новой линейки P1 Series
Частота обновления монитора Asus MG248QE повышена до 144 ГцЧастота обновления монитора Asus MG248QE повышена до 144 Гц
Philips представила гигантский монитор Brilliance 492P8Philips представила гигантский монитор Brilliance 492P8
Представлен профессиональный монитор Asus ProArt PA32UCПредставлен профессиональный монитор Asus ProArt PA32UC
RED и Sharp работают над 8К-мониторомRED и Sharp работают над 8К-монитором
Время отклика матрицы в мониторе BenQ EL2870U снизили до 1 мсВремя отклика матрицы в мониторе BenQ EL2870U снизили до 1 мс
Монитор LG 38WK95C наделили очень широкоформатным дисплеемМонитор LG 38WK95C наделили очень широкоформатным дисплеем
Canon представила зеркалки EOS 2000D и 4000D начального уровняCanon представила зеркалки EOS 2000D и 4000D начального уровня
Последние новости
Подгружаем последние новости