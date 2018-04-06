Google готовит первый Chromebook с экраном 4K

Согласно данным новостного ресурса Reddit, компания Google готовит к выпуску новый хромбук под кодовым названием Atlas. Новинка станет первым хромбуком с разрешением экрана 4K Ultra HD (3840?2160 пикселей).
Новый Atlas в первую очередь предназначен для студентов, журналистов и писателей, которым не требуется специальное программное обеспечение. Как и Pixelbook, ноутбук не будет обладать слотом для карт памяти SD. Характеристики грядущей новинки пока неизвестны.
Предположительно, официальный дебют первого Chromebook с экраном 4K состоится на конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая пройдет с 8 по 10 мая.