Внешний SSD Toshiba OCZ XS700 упаковали в корпус из алюминия

Компания Toshiba анонсировала новый твердотельный накопитель под известным брендом OCZ, который она не так давно купила. SSD получил название XS700, и это внешний носитель информации, корпус которого отлит из прочного сплава алюминия.



Металлическая оболочка Toshiba OCZ XS700 не только защищает модули памяти от механических повреждений, но и отводит от них тепло. Корпус выкрашен в черный цвет и имеет толщину 11 миллиметров, плюс он способен пережить падение с 2-метровой высоты. Внутри носителя находится плата с модулями памяти 3D NAND TLC от самой Toshiba, а вот модель используемого контроллера не сообщается.



На момент анонса Toshiba OCZ XS700 представлен в единственной конфигурации на 240 гигабайтов, однако уже совсем скоро к ней присоединятся и более емкие версии в идентичном внешнем исполнении. Подключение к компьютеру в данном случае происходит по современному интерфейсу USB-C 3.1 Gen 2, который может обеспечить передачу данных на скорости 530 Мб в секунду при чтении и 480 Мб в секунду при записи. Toshiba OCZ XS700 поставляется в комплекте с кабелем длиной 45 сантиметров, поддержкой Windows и MacOS и гарантией сроком на три года. Цена вопроса – ровно 200 долларов США .