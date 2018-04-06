HP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном Xeon

Американская компания Hewlett-Packard анонсировала новый ноутбук-перевёртыш ZBook Studio x360. Новинка предназначена для «креативных профессионалов» и создателей контента.

HP ZBook Studio x360 оснащается 15,5-дюймовым сенорным экраном с разрешением 4K. Дисплей работает со стилусом Wacom AES, который распознаёт 4000 уровней нажатия.

Аппаратной основой ноутбука-трансформера стали шестиядерные процессоры Intel Core i5 и i7, а также профессиональные Intel Xeon. За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P1000. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ, объем на накопителях с интерфейсом PCIe – 4 ТБ. Время автономной работы достигает 16 часов. Аккумулятор способен зарядится от 0 до 50% всего за 30 минут.