Western Digital представила свой новый SSD-накопитель NVME с поддержкой 4K

Как сообщают зарубежные СМИ , компания Western Digital выпускает решения для хранения данных в ближайшем будущем. На днях она представила Black 3D NVMe, SSD, разработанную для быстрой и легкой работы с графикой 4K и Ultra HD. Этот накопитель должен соответствовать потребностям геймеров и производителей видео высокого класса.

Black 3D NVMe поставляется с размерами 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Конечно, последний – самый мощный.

Первые две модели обеспечивают чтение до 3400 МБ с, в то время как один терабайт достигает 2800 Мбайт скорости записи и пятьсот тысяч случайных чтений IOP для многопоточных приложений.

По данным источника, модели 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ будут продаваться по цене 120, 230 и 450 долларов США соответственно.

Они будут доступны уже к концу апреля в отдельных розничных сетях Western Digital и в Интернете, а также в других дистрибьюторов.