Dell обновила ноутбуки Alienware 15 и 17

Компания Dell анонсировала новое поколение игровых ноутбуков Alienware 15 и 17, сохранивших прежний дизайн и получивших новую платформу Intel Coffee Lake-H. Лэптопы представлены во множестве конфигураций, среди которых есть даже версии с видеокартой от AMD.

Alienware 15 и 17

Новые Alienware 15 и 17 предложены с картами GeForce GTX 1060, 1070 и 1080, а также с AMD Radeon RX570, а ОЗУ в них есть от 8 до 32 гигабайтов. Кроме того, в ноутбуки помещается до трех накопителей – парочка SSD M.2 до 1 терабайта и один жесткий диск на тот же терабайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Лэптопы построены на процессоре Intel Core i7-8750H или Core i9-8950HK с шестью ядрами, а их экраны поддерживают разрешение Full HD в базовых версиях и Ultra HD или 4К в комплектациях подороже, причем нужно обязательно смотреть на тип матрицы – в ряде версий используется устаревшая TN.

В настоящее время Alienware 15 и 17 доступны для предварительного заказа, но известна стоимость пока еще не всех конфигураций. Так, Alienware 15R4 с 16 Гб RAM, Core i7, экраном Full HD и картой 1070 стоит $2400, а Alienware 17К4 с Core i9, 16 Гб ROM, экраном 4К и 1080 оценивается уже в $3700. Все цены актуальны для рынка Америки, и пока неизвестно, сколько за эти ноутбуки попросят непосредственно в нашей с вами стране.

Максим Мишенев, MobileDevice


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