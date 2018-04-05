Kingston выпустила недорогие SSD A1000 в формате М.2

Компания Kingston анонсировала новые твердотельные накопители серии A1000, ориентированные на использование в мобильных ПК. Это повторный их показ – впервые их представили на CES 2018 в январе в США , так что дело стремительно идет к релизу.



Все SSD серии Kingston A1000 выполнены в формате М.2 2280, то есть их размеры равны 22х80 миллиметров, и все они поддерживают интерфейс PCI-E Gen 3.0 x2 и протокол NVMe. Накопители построены на ячейках памяти 3D NAND TLC, которые управляются 4-канальным контроллером Phison 5008.



Серия включает в себя модели емкостью 240, 480 и 960 гигабайтов, и все они могут похвастаться очень высокой скоростью работы – даже самая младшая модель выдает 800 Мб в секунду при записи, а скорость чтения у всех версий достигает 1500 Мб в секунду. Ни один жесткий диск при сравнительно равных объемах никогда не выдаст такую скорость. Заметим, что Kingston A1000 позиционируются как бюджетные накопители, что вполне объясняется наличием памяти TLC, которая не сравнится по надежности с народной MLC. Стоимость этих накопителей пока не сообщается, а их появление на рынке ожидается в мае этого года.