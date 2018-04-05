Asus создала мощный игровой ПК Huracan

Компания Asus анонсировала новый игровой компьютер Huracan для тех, кто не признает консоли и понимает, что даже самый мощный игровой ноутбук все равно будет уступать десктопам со схожей конфигурацией. Данный ПК выделяется сравнительно небольшими размерами и очень интересным дизайном, который можно наблюдать на рендере.

Asus Huracan

Asus Huracan весит всего 8 кг при размерах 372х366х130 миллиметров, и внутри него стоит процессор Intel Core i5-8400 или Core i7-8700, есть видеокарта GeForce GTX 1060, 1070 или 1080 от NVIDIA и до 32 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR4. Такого набора хватит любой современной игре, и сам ПК точно не устареет еще как минимум два-три года, а то и больше.

В стоимость Asus Huracan входит жесткий диск на 3,5 дюйма, дополнительный SSD или HDD на 2,5 дюйма, плюс есть место под SSD в формате М.2, и все это пользователь волен менять по желанию, устанавливая более емкие и скоростные модели. Отдельное внимание производитель уделил звуковой подсистеме – в ПК задействуется дискретный ЦАП ESS Sabre, так что звук будет качественным. В цену Asus Huracan, которая пока не сообщается, войдут 8 портов USB 3.1, гигабитная сетевая карта, отдельный блок питания для видеокарты и порты USB-C 3.1.

Максим Мишенев, MobileDevice


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