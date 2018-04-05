Ноутбук Dell XPS 15 – теперь на платформе Intel Coffee Lake-H
Компания Dell перевела один из самых продаваемых своих ноутбуков XPS 15 на новую аппаратную платформ Intel Coffee Lake-H, сделав его более мощным и более тонким за счет изменения конструкции системы охлаждения. В середине апреля мобильный ПК будет доступен для предварительного заказа, а уже в мае он поступит в розничную продажу.
Отныне и до следующего обновления новый Dell XPS 15 собирается на базе процессора вплоть до Intel Core i9-8950HK с шестью ядрами до 4,8 ГГц – этот CPU ставится, само собой, в топовую версию. Лэптоп содержит до 32 Гб оперативной памяти и SSD до 1 терабайта, а для олдфагов есть версии с 1-терабайтным жестким диском.
Экран Dell XPS 15 поддерживает разрешение Full HD в базе и Ultra HD в топе при диагонали 15,6 дюйма, и картинка на него выводится видеокартой GeForce GTX 1050 или 1050Ti с 4 Гб своей памяти GDDR5. В ноутбуке есть порты USB-C 3.0, модули Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11ac, SD-ридер и опция в виде сканера отпечатков пальцев для пущей защиты данных, и по умолчанию он работает на Windows 10 от Microsoft. Стоимость Dell XPS 15 стартует от 1000 долларов США за пределами нашей страны.
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