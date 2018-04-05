Ученые изобрели гарнитуру для управления компьютером силой мысли

Исследователи Массачуссетского технологического института изобрели новый компьютерный интерфейс AlterEgo, позволяющий разговаривать с компьютером, не произнося ни звука.

AlterEgo

AlterEgo состоит из гарнитуры, которая обрамляет несколько ключевых областей: ухо, щеки, челюсть и подбородок пользователя. Также имеется вычислительная система, обрабатывающая данные для генерации ответа. Когда вы представляете себе какое-то слово, ваш мозг посылает сигналы мышцам на вашем лице и горле, которые «формируют» это слово для произнесения. Это и есть субвокализация, и многие люди пользуются ею, когда читают.

Гарнитура AlterEgo способна считывать эти сигналы с высокой точностью. Таким образом, пользователь может «общаться» с компьютером, представляя себе слова. Компьютер же будет отвечать ему через наушники костной проводимости – например, через Google или Siri.

Проблема заключается в том, что для корректного ответа, система должна изучить «акцент» каждого пользователя, то есть его индивидуальные нервно-мышечные сигналы. Для прототипа AlterEgo исследовательская группа создавала задачи с ограниченным словарем по 20 слов каждая.

В настоящее время AlterEgo распознает цифры от 0 до 9 и около ста слов. А точность считывания сигналов составляет около 92%, которая будет увеличиваться при регулярном использовании.


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