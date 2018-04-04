Док-станция GameSir X1 BattleDock превратит смартфон в мини-компьютер

В современных смартфонах есть все, кроме изобилия разъемов – или microUSB, или USB-C, или вовсе Lightning, и больше ничего. Чтобы подключить любую периферию, потребуется воспользоваться дополнительными адаптерами, но есть более элегантное решение: док-станция GameSir X1 BattleDock, которая позволит превратить смартфон в мини-компьютер.

GameSir X1 BattleDock

Станция GameSir X1 BattleDock представляет собой подставку под смартфон, в которой есть USB-порты для подключения мыши, клавиатуры, флешки, жесткого диска, принтера и других аксессуаров, без которых не обходится ни один десктпоп. Кроме того, сама подставка имеет регулируемый угол наклона, и ее можно складывать для удобства транспортировки.

Что немаловажно, к смартфону GameSir X1 BattleDock подключается прямо по воздуху, используя протокол Bluetooth 4.0, и в ней есть встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу всей этой системе. Его емкость составляет 3000 мАч, и ее хватит на 5 часов непрерывной работы. Словом, если нужно срочно подключить к смартфону множество устройств, то без GameSir X1 BattleDock точно будет не обойтись, плюс ее можно использовать и с планшетами, и тогда настольный ПК уже точно не потребуется. Стоит новинка около 50 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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