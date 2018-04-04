Xiaomi улучшила камеру Small Square 1S

В ассортименте компании Xiaomi появилась новая iP-камера Small Square 1S, выполненная в виде компактного кубика на съемной ножке-креплении. Это улучшенная версия одноименной модели 2016 года, и за эти пару лет в ней поменялось многое, кроме цены, так что купить ее можно очень недорого.

Xiaomi Small Square 1S

Новинка Xiaomi Small Square 1S построена на процессоре Ingenie T20L с частотой 1 ГГц против 402 МГц в модели 2016 года, у нее есть новый инфракрасный фильтр для съемки в темное время суток и более продвинутая цветопередача для записи видео днем. Контент Xiaomi Small Square 1S пишет в формате Full HD или просто HD, причем есть сенсор дыма и функция отправки сообщения на смартфон в случае обнаружения движения в кадре или громких звуков. Все ролики можно хранить на карте памяти microSD, или можно настроить отправку их в облако.

Крепление Xiaomi Small Square 1S имеет магнитное основание для быстрой установки на металлических поверхностях, но и традиционные методы крепления здесь тоже предусмотрены, равно как и встроенный микрофон на пару с небольшим аккумулятором для автономной работы. Стоит камера всего 16 долларов США, и за такие деньги в ее сегменте у нее практически нет достойных аналогов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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