Samsung Odyssey Z – игровой ноутбук в тонком корпусе

Компания Samsung представила новый мобильный компьютер Odyssey Z – ноутбук, ориентированный на геймеров и наделенный соответствующим функционалом. В частности, в нем применена система охлаждения на основе испарительной камеры – дорогое и очень эффективное решение.

Samsung Odyssey Z

Все комплектации ноутбука Samsung Odyssey Z весят 2,4 килограмма и имеют толщину 18 миллиметров, а их экран выдает картинку в разрешении Full HD при диагонали 15,6 дюйма. Что примечательно, корпус лэптопа окрашен в серый цвет, что немного не соответствует концепции современных игровых ноутбуков, но иной расцветки у него точно не будет. Samsung Odyssey Z поступит в продажу за пределами Кореи в третьем квартале этого года, но его цена не сообщается, хотя уже известно, что войдет в его состав.

В частности, ноутбук укомплектуют до 16 Гб оперативной памяти, скоростным SSD до 1 терабайта, процессором Intel Core i7 поколения Kaby Lake Refresh, а также видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-P, OC Windows 10 Pro и большим тачпадом, помещенным справа от клавиатуры, где всегда располагался блок цифровых клавиш. Добавим, что Samsung много лет подряд игнорировала рынок ноутбуков, но теперь, похоже, решила вернуться на него, так как за эту неделю она представила уже две модели.

Максим Мишенев, MobileDevice


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