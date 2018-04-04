Canon показала сенсор, снимающий 100fps-видео в темноте

Японская компания Canon продемонстрировала фотоснимки, снятые на необычный 2,2-Мп 35MMFHDXS CMOS-сенсор, который может производить видеозапись с частотой 100 FPS при чрезвычайно низкой освещенности.

Сенсор для коммерческого использования представлен в монохромной или цветовой версиях. По заявлению производителя, матрица с размерами 19?19 мкм использует новые проприетарные технологии проектирования и подавления шума.

Сенсор наверняка станет популярен для обеспечения безопасности и наблюдения, либо для художественных целей и позволит отказаться от инфракрасных камер.