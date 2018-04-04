Samsung представила игровой ноутбук Odyssey Z

Ноутбук Samsung Odyssey Z получил 15,6-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением. Odyssey Z построен на базе процессора восьмого поколения Intel Core i7 и видеоускорителя NVIDIA GTX 1060 Max-P, максимальный объем ОЗУ составляет 16 ГБ, а ПЗУ на SSD-накопителе – 1 ТБ.

Ноутбук имеет нестандартную конструкцию – клавиатура и тачпад установлены в один ряд и смещены к нижней части, а процессор и видеокарта – ближе к крышке, что, предположительно, было сделано для снижения ощущений нагрева корпуса пользователем. Система охлаждения представлена испарительной камерой, которая стоит намного больше, чем кулеры и жидкостное охлаждение. Масса лэптопа составляет 2,4 кг, а толщина – 17,9 мм.

Продажи Odyssey Z в Китае и Корее стартуют уже в апреле, в остальных регионах – в IV квартале. Стоимость ноутбука пока что остаётся неизвестной.