В неттоп Shuttle DL10J встроили модуль поддержки 4G

Порою проводной интернет перестает работать, и единственным способом попасть в Сеть является превращение смартфона в точку доступа. Однако многие операторы блокируют функцию раздачи мобильного интернета, и потому отличным решением станет компьютер Shuttle DL10J, в котором поддержка сотовых сетей реализована по умолчанию.

Shuttle DL10J

Shuttle DL10J – это новый неттоп на платформе Intel Gemini Lake, и в его основе лежит процессор Celeron J4005 на два ядра с частотой 2,7 ГГц и видеокартой Intel HD 600. Модуль LTE встроен во все конфигурации компьютера, равно как SIM-слот на одну карту, а сам неттоп имеет размеры 190х165х43 миллиметра и внутренний объем 1,3 литра. По умолчанию ПК продается только с системной платой и процессором, а остальное придется докупать отдельно, но есть и полностью укомплектованные варианты.

Неттоп вмещает в себя два слота SODIMM DDR4 под оперативную память, один слот под 2,5-дюймовые SSD или HDD толщиной до 10 миллиметров и отдельный слот под твердотельный накопитель в формате М.2. По словам производителя, на Shuttle DL10J можно устанавливать ОС Windows 10 или любой современный дистрибутив Linux, в том числе Ubuntu и Mint. На корпусе неттопа, цена которого пока не установлена, есть два порта USB 3.0, четыре USB 2.0, выходы HDMI, DP и VGA, а также два COM-порта и сетевую карту.

Максим Мишенев, MobileDevice


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