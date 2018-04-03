Apple планирует отказаться от процессоров Intel

Компания Apple хочет отказаться от процессоров Intel и с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac чипы собственного производства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает Укринформ.

По информации агентства, этот проект, который получил название Kalamata, еще находится на ранней стадии подготовки, но уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании. Отмечается, что в будущем компания планирует использовать собственные чипы во всех своих устройствах, чтобы они могли легко взаимодействовали друг с другом.