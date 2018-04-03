Apple планирует отказаться от процессоров Intel
Компания Apple хочет отказаться от процессоров Intel и с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac чипы собственного производства.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает
По информации агентства, этот проект, который получил название Kalamata, еще находится на ранней стадии подготовки, но уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании. Отмечается, что в будущем компания планирует использовать собственные чипы во всех своих устройствах, чтобы они могли легко взаимодействовали друг с другом.
Сейчас на разработанных Apple процессорах работают iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.
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03.04.2018 16:42