Apple планирует отказаться от процессоров Intel

Apple

Компания Apple хочет отказаться от процессоров Intel и с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac чипы собственного производства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает Укринформ.

По информации агентства, этот проект, который получил название Kalamata, еще находится на ранней стадии подготовки, но уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании. Отмечается, что в будущем компания планирует использовать собственные чипы во всех своих устройствах, чтобы они могли легко взаимодействовали друг с другом.

Сейчас на разработанных Apple процессорах работают iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.


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