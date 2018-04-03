Ulefone UF002 – компактная беспроводная зарядка

Пока компания Apple собирается продавать свою беспроводную зарядку по цене китайского смартфона среднего класса, в этом самом Китае уже сделали аналог под названием Ulefone UF002. Станция эта стоит в разы дешевле (по предварительным данным, не дороже 50 долларов США), и она тоже умеет заряжать Айфоны, так как поддерживает стандарт Qi.

Ulefone UF002

Ulefone UF002 выполнена в виде круга толщиной 7 миллиметров, и весит она при этом всего 65 граммов, хотя внутри у нее есть алюминиевый каркас для прочности. Станция обтянута настоящей качественной кожей поверх пластикового корпуса, внутри которого и стоит алюминиевый каркас, так что штукенция очень надежная. Как уверяет производитель, Ulefone UF002 способна заряжать смартфон не просто при контакте, а даже по воздуху – на расстоянии до 8 миллиметров от гаджета, и это чуть ли не рекорд.

Мощность станции при этом достигает 10 ватт, что сравнительно много для такого класса устройств. Ulefone UF002 поступит в продажу этой весной и будет работать со всеми смартфонами с поддержкой беспроводной зарядки Qi, а этот стандарт на данный момент является самым распространенным. До конца года Ulefone выпустит еще несколько моделей док-станций с различной мощностью.

Максим Мишенев, MobileDevice


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